***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.05.2022 14:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030831
BIST
16:422.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,39
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:4215,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:4216,8169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0597
|Açılış
|: 16,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:42930,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,33
|Açılış
|: 930,73
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ORCAY
|21,90
|132.584.746
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.512.035
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.933.187
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.936.150
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.403.785
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,70
|16.894.992
|% -9,63
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OYAYO
|8,18
|4.646.413
|% -7,15
|
|SMRTG
|23,28
|137.504.724
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,36
|3.712.755
|% -6,58
|
|THYAO
|42,32
|3.969.957.786
|% 0,57
|
|SISE
|19,96
|1.901.674.463
|% 0,25
|
|GARAN
|15,01
|1.574.783.332
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,32
|1.262.714.874
|% 1,41
|
|SAHOL
|19,42
|1.167.590.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|1.262.714.874
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,62
|631.570.246
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.125.279.577
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|161.039.940
|% 0,00
|
|GARAN
|15,01
|1.574.783.332
|% 0,27
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9653
|15,9791
|% 0,48
|
|Euro
|16,8065
|16,8169
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,7739
|19,8731
|% -0,21
|
|Frank
|15,9675
|16,0637
|% 0,15
|
|Riyal
|4,2461
|4,2674
|% 0,43
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,79
|
|Altın Gr.
|931
|931
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,93
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 27 kaybederek (% -0.27 ) 2, 644
-
16:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 26, 562.00 milyon TL de
-
16:56ULUUN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 603, 440 adet işlem
-
16:55LKMNH
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 778 adet işlem
-
16:54OYAKC
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 10.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 787, 916 adet işlem