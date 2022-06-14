***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2022 13:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037174
BIST
14:032.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,86
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
14:0317,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0294
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
14:0318,1344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1253
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
14:031.014,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.014,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TETMT
|243,40
|9.029.940
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.360.368
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|642.922
|% 9,90
|
|RTALB
|16,07
|98.962.028
|% 8,65
|
|TSGYO
|4,45
|3.549.338
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.575.335
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|ISGYO
|12,17
|200.812.459
|% -5,44
|
|THYAO
|46,78
|1.516.330.473
|% -0,17
|
|EREGL
|30,22
|1.106.373.538
|% -0,66
|
|SISE
|21,90
|911.406.557
|% -0,18
|
|SASA
|44,66
|840.833.317
|% 0,22
|
|KRDMD
|13,20
|483.376.170
|% 1,30
|
|MARTI
|1,50
|292.026.619
|% 7,14
|
|TSKB
|2,15
|239.319.572
|% -2,27
|
|ISCTR
|4,72
|401.202.772
|% -1,67
|
|YKBNK
|4,62
|365.994.330
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,03
|248.328.302
|% 0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2819
|17,2926
|% 0,16
|
|Euro
|18,1215
|18,1407
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8450
|20,9496
|% 0,91
|
|Frank
|17,2440
|17,3479
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5936
|4,6166
|% 0,10
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,83
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,69
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.738
|6.837
|49,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|24,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.671
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,49
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,28
|