***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2022 16:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037718
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3347
En Düşük
17,2421
17:5918,1737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1015
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,33
|Açılış
|: 1.024,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3169
|17,3260
|% 0,16
|
|Euro
|18,1185
|18,1782
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,0458
|21,1513
|% -1,22
|
|Frank
|17,7498
|17,8567
|% -0,43
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-16,98
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.911
|-55,00
|
|Yarım
|3.333
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-5,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem