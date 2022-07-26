***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.07.2022 15:21
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
21.10.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirdiğimiz KAP duyurusu ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Türkiye sermaye piyasalarında yatırım fonu ürün çeşitliliğini sağlama vizyonumuz kapsamında kurduğumuz Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) portföyüne, S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi içerisinde hisse senetleri yer alan 7 farklı ülkede yatırım gerçekleştirileceği ve bu ülkelerin pek çoğunda Türkiye'de kurulu yatırım fonları daha önce işlem gerçekleştirmediğinden, Fon portföyüne yapılacak işlemlerde operasyonel zorluklar yaşanabileceğinin tarafımızca öngörüldüğü ifade edilerek, Fon katılma paylarının ihraç tarihi olarak açıkladığımız 25 Ekim 2021 tarihi itibariyle fon katılma paylarının TEFAS platformunda işlem görmeksizin bir süre Kurucu olarak Fon'a tahsis edilen avans ile test amaçlı işlemler gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz test işlemleri tamamlanmış olup, Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu katılma payları 2 Ağustos 2022 tarihi itibariyle TEFAS platformunda işlem görmeye başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047750
BIST
17:492.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:4917,8999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0419
|Açılış
|: 18,0450
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|Önceki Kapanış
|: 17,9550
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17,9370
En Düşük
17,8322
17:4918,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0702
|Açılış
|: 18,2600
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:49987,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,35
|Açılış
|: 987,33
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|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:47
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.697.098
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|456.417.392
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.176.863
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,31
|66.282.070
|% -9,41
|
|UFUK
|78,10
|4.191.480
|% -5,90
|
|MTRKS
|62,45
|7.306.638
|% -4,22
|
|DESPC
|11,19
|10.199.312
|% -4,20
|
|ESCOM
|21,40
|28.349.405
|% -4,12
|
|THYAO
|49,82
|3.459.926.911
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,78
|1.274.305.144
|% 0,63
|
|SISE
|21,12
|1.033.272.756
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,21
|1.001.617.237
|% 0,63
|
|EREGL
|27,24
|829.968.750
|% -1,23
|
|EKGYO
|3,21
|1.001.617.237
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,61
|460.385.650
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,78
|1.274.305.144
|% 0,63
|
|TSKB
|2,60
|499.887.437
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|127.101.155
|% 3,75
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8934
|17,9060
|% 0,27
|
|Euro
|18,1297
|18,1598
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4834
|21,5911
|% 0,31
|
|Frank
|18,4963
|18,6078
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7525
|4,7763
|% 0,32
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-3,22
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.654
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,46
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Seans Raporu
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