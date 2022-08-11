***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2022 11:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054497
BIST
12:172.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:1717,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:1718,5143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0183
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:171.031,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.031,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:17
|TRCAS
|10,57
|76.519.830
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|49.749.563
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.356.190
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|20.993.433
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|105.138.462
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,50
|11.584.016
|% -9,46
|
|KZBGY
|29,08
|20.449.224
|% -7,39
|
|BLCYT
|11,98
|38.443.962
|% -7,13
|
|TEKTU
|1,73
|39.655.699
|% -6,99
|
|AKENR
|2,04
|62.665.327
|% -6,85
|
|THYAO
|62,60
|3.431.935.497
|% 1,95
|
|YKBNK
|5,69
|881.381.333
|% 1,25
|
|SAHOL
|23,74
|829.169.843
|% -1,66
|
|GARAN
|18,13
|764.475.872
|% 0,33
|
|AKBNK
|10,25
|737.387.632
|% 1,79
|
|YKBNK
|5,69
|881.381.333
|% 1,25
|
|ODAS
|3,99
|555.054.866
|% 1,53
|
|VAKBN
|4,62
|592.999.243
|% 4,76
|
|DOHOL
|4,43
|483.512.544
|% -0,89
|
|EKGYO
|3,63
|342.744.615
|% -0,55
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9546
|17,9693
|% 0,17
|
|Euro
|18,5032
|18,5143
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,7706
|21,8798
|% -0,29
|
|Frank
|18,9962
|19,1107
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7686
|4,7926
|% 0,10
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.918
|6.968
|-24,00
|
|Yarım
|3.371
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,06
|