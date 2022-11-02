***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 12:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076151
BIST
14:404.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 29,31
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:4018,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:4018,1847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1000
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:40968,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,52
|Açılış
|: 969,10
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
968,79
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KAREL
|23,32
|133.511.693
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.376.028
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.112.387
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|HTTBT
|23,16
|57.730.386
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,30
|47.861.163
|% -7,27
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.199.217.928
|% 1,39
|
|TUPRS
|405,60
|3.941.454.417
|% 2,68
|
|SASA
|136,20
|2.953.424.320
|% 7,75
|
|ASELS
|35,24
|2.888.541.175
|% -1,78
|
|PETKM
|14,04
|1.970.326.523
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,54
|1.113.618.714
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,93
|1.625.957.439
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,82
|126.937.311
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,90
|1.324.325.057
|% -0,78
|
|PETKM
|14,04
|1.970.326.523
|% 0,86
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6179
|18,6203
|% 0,02
|
|Euro
|18,1672
|18,1847
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8654
|20,9700
|% -1,36
|
|Frank
|18,2914
|18,4015
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,03
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-16,82
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-10,13
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.537
|6.589
|-88,00
|
|Yarım
|3.185
|3.221
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,20
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|-1,22
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55MAGEN
Yüzde 5.71 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 229 adet işlem
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14:54IPEKE
Yüzde 5.50 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 313, 889 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 4, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 52, 454.00 milyon TL de
-
14:53BASGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 279, 238 adet işlem
-
14:52TURSG
Yüzde 5.49 oranında artışla 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 566, 327 adet işlem