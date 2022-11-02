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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.11.2022 12:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076151


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KAREL 23,32 133.511.693 % 10,00  
DOKTA 48,90 27.376.028 % 9,99  
ADEL 62,80 32.112.387 % 9,98  
TMPOL 25,12 22.586.750 % 9,98  
HTTBT 23,16 57.730.386 % 9,97  
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Dolar 18,6179 18,6203 % 0,02  
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Altın Ons 1.618 1.619 -16,82  
Altın Gr. 969 969 -10,13  
Cumhuriyet 6.511 6.610 -118,00  
Tam 6.537 6.589 -88,00  
Yarım 3.185 3.221 -43,00  
Çeyrek 1.598 1.610 -21,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,91 -0,33  
Gümüş Gr. 11,33 11,34 -0,20  
B. Petrol 94,94 94,94 -1,22  
Seans Raporu 14:40
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