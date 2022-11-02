***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.11.2022 12:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni bildirim Ek'inde sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076152
BIST
15:224.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 17,98
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:2218,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:2218,1809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1038
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:22971,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,21
|Açılış
|: 971,24
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KAREL
|23,32
|134.319.148
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.250.296
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.154.399
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|DMSAS
|8,26
|55.902.531
|% -7,71
|
|CMBTN
|401,30
|49.613.996
|% -7,04
|
|THYAO
|101,90
|7.508.001.563
|% 1,09
|
|TUPRS
|404,80
|4.085.416.950
|% 2,48
|
|ASELS
|35,00
|3.098.676.350
|% -2,45
|
|SASA
|135,40
|3.073.942.525
|% 7,12
|
|PETKM
|14,02
|2.034.000.292
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,54
|1.168.402.416
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.724.959.373
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,85
|1.512.606.003
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,82
|129.850.430
|% -4,65
|
|PETKM
|14,02
|2.034.000.292
|% 0,72
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6253
|% 0,04
|
|Euro
|18,1814
|18,1960
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,8632
|20,9679
|% -1,37
|
|Frank
|18,3137
|18,4240
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% -0,04
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-13,29
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.559
|6.616
|-61,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-0,80
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35ELITE
Yüzde 6.70 oranında artışla 40.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 667 adet işlem
-
15:34MIPAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 012 adet işlem
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 69 artarak (% 0.58 ) 3, 603
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ADEL, KAREL, TMPOL, MIATK, DOKTA, ERCB
-
15:33
MZHLD, ADESE, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında