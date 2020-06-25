***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.06.2020 09:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 12233903-310.04.-E.5417 sayı 28.05.2020 tarihli yazısına istinaden Fon içtüzüğünde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişlikliklere ilişkin içtüzük tadil metni EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852752
BIST
10:49114.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -325,65
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
10:496,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8593
En Düşük
6,8491
10:497,7121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7264
En Düşük
7,7013
10:49389,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,66
|Açılış
|: 389,92
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,25
|69.815.741
|% 8,32
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|VKFYO
|2,43
|6.463.656
|% 7,21
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|22.168.144
|% -9,83
|
|GUSGR
|4,25
|272.696.951
|% -9,57
|
|LUKSK
|15,50
|824.424
|% -6,17
|
|BAYRK
|7,91
|3.361.366
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,12
|321.556.461
|% -0,64
|
|GUSGR
|4,25
|272.696.951
|% -9,57
|
|CEMAS
|1,53
|261.209.526
|% 6,99
|
|GARAN
|8,16
|245.173.060
|% -0,37
|
|HALKB
|6,28
|200.689.744
|% 2,45
|
|CEMAS
|1,53
|261.209.526
|% 6,99
|
|IEYHO
|0,93
|150.833.568
|% 4,49
|
|KRDMD
|3,12
|321.556.461
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,89
|130.265.652
|% -0,53
|
|GUSGR
|4,25
|272.696.951
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5014
|8,5440
|% 0,19
|
|Frank
|7,2042
|7,2476
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,91
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.544
|7,70
|
|Tam
|2.597
|2.610
|9,90
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|4,80
|
|Çeyrek
|631
|639
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,75
|
Seans Raporu
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11:05GUSGR
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