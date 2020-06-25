***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 12233903-310.04.-E.5425 sayı 28.05.2020 tarihli yazısına istinaden Fon içtüzüğünde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişlikliklere ilişkin içtüzük tadil metni EK'tedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852754BIST