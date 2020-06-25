***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.06.2020 09:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 12233903-310.04.-E.5425 sayı 28.05.2020 tarihli yazısına istinaden Fon içtüzüğünde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişlikliklere ilişkin içtüzük tadil metni EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852756
BIST
11:37114.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -11,74
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:376,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:377,7159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:37389,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 389,13
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.095.477
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|ULAS
|5,29
|11.028.363
|% 6,01
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|49.107.476
|% -9,83
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|BAYRK
|7,95
|5.246.166
|% -5,36
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,52
|679.818.177
|% -3,83
|
|KRDMD
|3,08
|489.557.533
|% -1,91
|
|HALKB
|6,34
|474.394.983
|% 3,43
|
|GARAN
|8,22
|431.534.763
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,16
|387.239.644
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,50
|318.365.033
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,90
|184.153.790
|% 1,12
|
|KRDMD
|3,08
|489.557.533
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,52
|679.818.177
|% -3,83
|
|EKGYO
|1,90
|221.465.835
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5057
|8,5484
|% 0,24
|
|Frank
|7,2036
|7,2470
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,26
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.542
|5,70
|
|Tam
|2.595
|2.608
|7,80
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|3,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,92
|39,92
|-0,39
|
Seans Raporu
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, BIMAS, PGSUS
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ORGE, AYEN, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:48
AKMGY, HALKS, ALYAG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında