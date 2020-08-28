***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
28.08.2020 09:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onaylı İçtüzük tadil metni bildirim EK'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871514
BIST
13:431.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:437,3270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0301
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3202
13:438,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:43460,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,78
|Açılış
|: 460,66
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:41
|RALYH
|6,49
|20.069.385
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.199.477
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|QNBFL
|128,60
|1.754.694
|% -5,37
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,08
|608.631.664
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,05
|605.889.432
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,15
|507.785.455
|% 5,97
|
|ZOREN
|2,83
|474.615.113
|% 5,20
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|605.889.432
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,83
|474.615.113
|% 5,20
|
|PETKM
|4,08
|608.631.664
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,15
|507.785.455
|% 5,97
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3243
|% -0,45
|
|Euro
|8,7149
|8,7221
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7006
|9,7492
|% 0,31
|
|Frank
|8,0724
|8,1210
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% -0,31
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,49
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,57
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|-0,01
|