***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.01.2021 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.01.2021 tarih E-12233903-310.04-169 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünün, takip edilen Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yöntemi yerine Endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulması yöntemine geçilmiştir. Değişikliklere ilişkin detaylar bildirim ekindeki içtüzük tadil metninde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903840
BIST
10:391.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -17,83
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:397,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4185
En Düşük
7,3627
10:399,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0461
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0239
En Düşük
8,9597
10:39442,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 442,93
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.592.203
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.093.507
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.859.273
|% 9,84
|
|CELHA
|20,30
|1.227.537
|% -8,31
|
|SNGYO
|4,64
|16.493.588
|% -7,94
|
|OYAYO
|9,69
|3.958.941
|% -7,89
|
|PSDTC
|34,30
|4.683.797
|% -6,69
|
|PSDTC
|34,30
|4.683.797
|% -6,69
|
|KARSN
|4,73
|379.680.097
|% 3,96
|
|GARAN
|9,89
|273.680.957
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,48
|227.688.331
|% -1,20
|
|SISE
|7,74
|214.266.201
|% -1,90
|
|KRDMD
|6,94
|212.391.782
|% -2,25
|
|EKGYO
|2,48
|227.688.331
|% -1,20
|
|KARSN
|4,73
|379.680.097
|% 3,96
|
|TSKB
|1,95
|137.110.176
|% 0,52
|
|HLGYO
|3,99
|206.252.399
|% 3,10
|
|SKBNK
|1,59
|78.987.166
|% 0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4117
|7,4185
|% 0,69
|
|Euro
|9,0132
|9,0214
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,02
|
|Frank
|8,3301
|8,3803
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,55
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-7,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,58
|