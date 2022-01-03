***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.01.2022 09:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzük değişikliğine ilişkin onaylı içtüzük tadil metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987665
BIST
14:371.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 48,52
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:3713,1502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1043
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:3714,8000
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -0,3500
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,4300
En Düşük
14,6000
14:37769,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -10,32
|Açılış
|: 769,35
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:35
|CRFSA
|42,02
|3.147.004
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.666
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|70.214.396
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.696.942
|% 9,62
|
|TSPOR
|6,63
|324.817.732
|% 9,41
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,45
|46.873.880
|% -6,00
|
|NIBAS
|14,07
|19.099.195
|% -5,70
|
|ETYAT
|3,58
|1.100.252
|% -2,98
|
|AKGRT
|10,30
|11.115.916
|% -2,83
|
|GARAN
|11,52
|1.193.271.810
|% 2,22
|
|THYAO
|20,84
|1.139.983.591
|% 4,10
|
|EREGL
|28,60
|865.242.149
|% 1,56
|
|YKBNK
|3,47
|751.284.964
|% 2,66
|
|SISE
|13,63
|675.833.258
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,47
|751.284.964
|% 2,66
|
|ODAS
|1,37
|169.484.818
|% 2,24
|
|GARAN
|11,52
|1.193.271.810
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,20
|181.502.718
|% 2,80
|
|TSKB
|1,48
|93.463.472
|% 2,78
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0724
|13,0949
|% -1,20
|
|Euro
|14,8439
|14,8939
|% -1,41
|
|Sterlin
|17,5435
|17,6315
|% -1,84
|
|Frank
|14,2188
|14,3044
|% -1,74
|
|Riyal
|3,4569
|3,4743
|% -1,79
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-5,80
|
|Altın Gr.
|754
|755
|-25,15
|
|Cumhuriyet
|5.141
|5.219
|-115,00
|
|Tam
|5.043
|5.175
|-189,18
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|-91,51
|
|Çeyrek
|1.222
|1.252
|-45,75
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,61
|-0,31
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,94
|