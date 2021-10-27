***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.10.2021 09:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972660
BIST
09:551.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.510
En Düşük
1.508
09:559,4972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0385
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
09:5511,0480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0190
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
09:55545,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -4,20
|Açılış
|: 545,73
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
544,63
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TCELL
|15,73
|148.858.029
|% 2,04
|
|TSKB
|1,28
|61.908.024
|% 0,00
|
|SASA
|30,62
|843.604.961
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,98
|25.679.893
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,48
|141.643.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,58
|514.402.042
|% 0,00
|
|DERIM
|8,99
|8.061.679
|% 0,00
|
|BLCYT
|14,70
|17.975.911
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.922.172
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 0,00
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 0,00
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4911
|9,4972
|% -0,40
|
|Euro
|11,0394
|11,0480
|% -0,17
|
|Sterlin
|13,0158
|13,0811
|% -0,58
|
|Frank
|10,2812
|10,3432
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5190
|2,5316
|% -0,66
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,82
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-1,01
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