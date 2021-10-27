Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

27.10.2021 09:38



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon İçtüzüğü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972660


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.510
Değişim :  0,06% |  0,98
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.510 En Düşük
1.508
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TCELL 15,73 148.858.029 % 2,04  
TSKB 1,28 61.908.024 % 0,00  
SASA 30,62 843.604.961 % 0,00  
SNGYO 3,98 25.679.893 % 0,00  
TTKOM 7,48 141.643.484 % 0,00  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 9,4911 9,4972 % -0,40  
Euro 11,0394 11,0480 % -0,17  
Sterlin 13,0158 13,0811 % -0,58  
Frank 10,2812 10,3432 % -0,48  
Riyal 2,5190 2,5316 % -0,66  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -2,82  
Altın Gr. 547 547 -3,18  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 -0,09  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,07  
B. Petrol 84,64 84,64 -1,01  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru