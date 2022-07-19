***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.07.2022 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046262
BIST
11:292.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
11:2917,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
11:2918,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0538
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
11:29965,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,84
|Açılış
|: 965,40
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler11:29
|BOSSA
|11,78
|42.130.553
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.029.015
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,60
|4.340.507
|% 9,70
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|HUBVC
|9,40
|29.397.029
|% 7,80
|
|KONYA
|1.261,00
|39.621.576
|% -4,19
|
|PRDGS
|2,72
|18.084.147
|% -3,89
|
|EUKYO
|3,39
|934.115
|% -3,69
|
|GLRYH
|3,71
|79.659.575
|% -3,64
|
|ASUZU
|189,00
|112.985.163
|% -3,57
|
|THYAO
|51,05
|1.247.878.252
|% -0,10
|
|SISE
|21,30
|932.489.329
|% 0,57
|
|HEKTS
|34,04
|493.350.011
|% 3,28
|
|EREGL
|28,04
|454.453.147
|% 1,23
|
|KCHOL
|34,90
|401.615.185
|% 0,23
|
|EKGYO
|3,00
|239.969.145
|% -0,66
|
|TSKB
|2,27
|145.551.893
|% 2,71
|
|ODAS
|3,49
|164.174.793
|% 0,87
|
|KARSN
|7,58
|348.839.202
|% 3,41
|
|SISE
|21,30
|932.489.329
|% 0,57
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5858
|17,5916
|% 0,18
|
|Euro
|18,0061
|18,0223
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,0444
|21,1500
|% 0,24
|
|Frank
|18,0592
|18,1680
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6670
|4,6905
|% 0,15
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-4,31
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.540
|6.596
|-35,00
|
|Yarım
|3.186
|3.224
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.613
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,24
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44HUBVC
Yüzde 7.45 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 191, 453 adet işlem
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11:42POLTK
Yüzde 7.59 oranında artışla 730.30 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 663 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 83 artarak (% 0.26 ) 2, 676
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11:41XU100
Endeks 2, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 9, 395.00 milyon TL de
-
11:41DENGE
Yüzde 6.55 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 861, 119 adet işlem