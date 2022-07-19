***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.07.2022 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046263
BIST
11:302.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,03
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
11:3017,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
11:3018,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0516
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
11:30965,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,06
|Açılış
|: 965,40
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BOSSA
|11,78
|42.182.161
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.038.979
|% 9,96
|
|GRNYO
|2,60
|4.341.833
|% 9,70
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|RHEAG
|1,95
|867.384
|% 8,33
|
|KONYA
|1.261,00
|39.976.595
|% -4,19
|
|PRDGS
|2,73
|18.130.608
|% -3,53
|
|ASUZU
|189,50
|113.720.161
|% -3,32
|
|TUKAS
|14,97
|65.967.176
|% -3,17
|
|CANTE
|53,95
|17.657.532
|% -3,05
|
|THYAO
|51,10
|1.253.097.162
|% 0,00
|
|SISE
|21,30
|936.252.286
|% 0,57
|
|HEKTS
|34,08
|497.391.451
|% 3,40
|
|EREGL
|28,08
|457.982.205
|% 1,37
|
|KCHOL
|34,90
|404.551.474
|% 0,23
|
|EKGYO
|3,01
|240.909.941
|% -0,33
|
|TSKB
|2,27
|145.819.755
|% 2,71
|
|ODAS
|3,51
|165.624.117
|% 1,45
|
|KARSN
|7,58
|351.539.249
|% 3,41
|
|SISE
|21,30
|936.252.286
|% 0,57
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5836
|17,5946
|% 0,20
|
|Euro
|18,0084
|18,0201
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0374
|21,1429
|% 0,21
|
|Frank
|18,0543
|18,1631
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,27
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.543
|6.598
|-33,00
|
|Yarım
|3.188
|3.225
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.613
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,27
|