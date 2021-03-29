***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2021 tarih E-12233903-315.01.01-2187 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun(Fon) kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına izin verilmiştir. Bu kapsamda Fon katılma paylarına ilk talep toplama dönemi olarak 29.03.2021-30.03.2021 tarihleri belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921453BIST