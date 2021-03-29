***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.03.2021 15:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2021 tarih E-12233903-315.01.01-2187 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üsküdar Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun(Fon) kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına izin verilmiştir. Bu kapsamda Fon katılma paylarına ilk talep toplama dönemi olarak 29.03.2021-30.03.2021 tarihleri belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921453
BIST
17:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
17:008,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0994
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
17:009,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0888
|Açılış
|: 9,6000
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,6754
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17:00449,63
En Yüksek
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 449,63
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|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TRILC
|50,40
|180.008.303
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.988.549
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.623.040
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.299.418
|% 9,98
|
|METUR
|26,54
|5.484.563
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.751.488
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,91
|1.486.534.834
|% 4,86
|
|GARAN
|6,87
|1.425.058.784
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,44
|940.584.184
|% 7,36
|
|EKGYO
|1,99
|843.256.249
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|637.988.863
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|843.256.249
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,91
|1.486.534.834
|% 4,86
|
|GARAN
|6,87
|1.425.058.784
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,44
|940.584.184
|% 7,36
|
|PETKM
|5,66
|637.988.863
|% 4,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1780
|8,1797
|% 1,23
|
|Euro
|9,6371
|9,6505
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2651
|11,3216
|% 1,39
|
|Frank
|8,6814
|8,7337
|% 1,31
|
|Riyal
|2,1757
|2,1866
|% 1,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-23,94
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|9,00
|
|Tam
|2.953
|3.029
|2,50
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|1,21
|
|Çeyrek
|716
|733
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,85
|63,85
|-0,58
|
Seans Raporu
17:00
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17:10KRDMD
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17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ENKAI, KRTEK, TRILC, KRDMA, SANKO, RTALB, PAGYO, EUKYO, SAYAS
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17:08
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