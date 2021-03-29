***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-315.04.4085 sayı 26.03.2021 tarihli yazısına istinaden Fon ihraç belgesinde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda Fon'un güncel ihraç belgesi bildirim Ek'inde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921456BIST