***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.03.2021 15:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-315.04.4085 sayı 26.03.2021 tarihli yazısına istinaden Fon ihraç belgesinde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda Fon'un güncel ihraç belgesi bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921456
BIST
17:031.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
17:038,1862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1059
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
17:039,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0910
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
17:03449,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,89
|Açılış
|: 449,24
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler17:01
|TRILC
|50,40
|180.008.303
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.988.549
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.623.040
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.299.418
|% 9,98
|
|METUR
|26,54
|5.484.563
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.751.488
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,91
|1.486.534.834
|% 4,86
|
|GARAN
|6,87
|1.425.058.784
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,44
|940.584.184
|% 7,36
|
|EKGYO
|1,99
|843.256.249
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|637.988.863
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|843.256.249
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,91
|1.486.534.834
|% 4,86
|
|GARAN
|6,87
|1.425.058.784
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,44
|940.584.184
|% 7,36
|
|PETKM
|5,66
|637.988.863
|% 4,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1780
|8,1854
|% 1,30
|
|Euro
|9,6349
|9,6483
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2610
|11,3175
|% 1,36
|
|Frank
|8,6768
|8,7290
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1755
|2,1864
|% 1,27
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-21,54
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|16,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|13,34
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|6,46
|
|Çeyrek
|718
|735
|3,23
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,57
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:12EKGYO
Yüzde 8.11 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 118, 734 adet işlem
-
17:11FRIGO
Yüzde 5.40 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 293 adet işlem
-
17:10KRDMD
Yüzde 4.86 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 532, 973 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 2 artarak (% 0.69 ) 1, 203
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ENKAI, KRTEK, TRILC, KRDMA, SANKO, RTALB, PAGYO, EUKYO, SAYAS