***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç Belgesinde satış başlangıç tarihi 01.07.2022 olarak belirtirlmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037927BIST