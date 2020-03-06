***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.03.2020 16:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ziraat Portföy Hedef Serbest Özel Fon
izahnamesinin 1.6 ve 7.1.2. maddeleri, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13 üncü maddesinin 2/b bendi kapsamında EK'te belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824928
BIST
16:59109.451
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -2.363,67
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:596,1070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:596,9152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:59328,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,59
|Açılış
|: 328,41
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.468.023
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.668.153
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,30
|173.821.455
|% 13,92
|
|EMKEL
|1,90
|1.957.187
|% 11,76
|
|UTPYA
|5,36
|18.266.210
|% 10,52
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|473,20
|1.803.355
|% -8,12
|
|GARFA
|4,77
|16.260.003
|% -8,09
|
|THYAO
|11,23
|975.442.728
|% -4,10
|
|ASELS
|29,68
|612.046.060
|% -1,98
|
|EREGL
|8,77
|404.356.642
|% 0,23
|
|GARAN
|10,01
|356.767.469
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,44
|290.144.541
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,44
|290.144.541
|% -3,56
|
|ODAS
|2,09
|233.758.379
|% -2,34
|
|KARSN
|1,87
|185.673.422
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,43
|125.202.130
|% -2,72
|
|THYAO
|11,23
|975.442.728
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9128
|7,9525
|% 0,14
|
|Frank
|6,5061
|6,5453
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6227
|1,6308
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|2,08
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.222
|36,00
|
|Tam
|2.158
|2.213
|14,86
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|7,18
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,88
|47,88
|-2,11
|