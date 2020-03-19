***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12233903-305.01.01-E.3172 sayı 13.03.2020 tarihli yazılı iznine istinaden kurucusu olduğumuz Ziraat Portföy Serbest Fon'un ‘Döviz' mahiyetli fona dönüşümüne ve TEFAS platformunda işlem görmesi için gerekli izahname değişikliğine izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830662BIST