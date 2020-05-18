***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2020 09:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.05.2020 tarihli İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845654
BIST
11:03102.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 946,51
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
11:036,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
11:037,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
11:03382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,45
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.756.637
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|13.863.547
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|61.172.353
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,88
|331.693.739
|% 0,78
|
|GARAN
|7,73
|279.843.557
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|176.576.152
|% -2,63
|
|BIMAS
|64,00
|170.253.279
|% 3,06
|
|RTALB
|36,12
|146.137.049
|% 3,50
|
|ODAS
|1,90
|79.409.731
|% 2,70
|
|ISYAT
|2,70
|101.978.424
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|279.843.557
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,34
|45.821.968
|% 2,29
|
|ISGYO
|1,68
|54.807.471
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2845
|8,3260
|% 0,15
|
|Frank
|6,9861
|7,0282
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.533
|2.573
|10,90
|
|Yarım
|1.236
|1.258
|5,30
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,51
|34,51
|-0,14
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