ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.645.826
|% 10,00
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|PENGD
|4,08
|82.143.115
|% 9,97
|MNDRS
|2,34
|66.091.644
|% 9,86
|GSDDE
|4,26
|5.391.314
|% 9,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4316
|8,4739
|% 0,42
|Frank
|7,0824
|7,1251
|% 0,28
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,27
|Altın Gr.
|381
|381
|1,90
|Cumhuriyet
|2.469
|2.497
|23,60
|Tam
|2.542
|2.566
|16,60
|Yarım
|1.240
|1.252
|11,80
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,24
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|B. Petrol
|38,09
|38,09
|0,25
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem