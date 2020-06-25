***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.06.2020 09:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 12233903-310.04.-E.5425 sayı 28.05.2020 tarihli yazısına istinaden Fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişlikliklere ilişkin izahname tadil metni EK'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852755
BIST
12:07114.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 318,10
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.810
En Düşük
113.420
12:076,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:077,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:07388,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 388,93
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.076.516
|% 9,88
|
|AKSGY
|4,13
|14.750.298
|% 8,40
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,24
|88.133.258
|% -9,40
|
|BAYRK
|7,89
|5.641.035
|% -6,07
|
|GUSGR
|4,44
|770.625.330
|% -5,53
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,44
|770.625.330
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,09
|552.552.086
|% -1,59
|
|HALKB
|6,35
|491.326.188
|% 3,59
|
|GARAN
|8,22
|479.741.408
|% 0,37
|
|VAKBN
|5,16
|414.577.273
|% 1,57
|
|CEMAS
|1,49
|352.738.543
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,91
|193.930.176
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,09
|552.552.086
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,44
|770.625.330
|% -5,53
|
|EKGYO
|1,91
|258.481.595
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5076
|8,5502
|% 0,26
|
|Frank
|7,2007
|7,2440
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,30
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|1,70
|
|Tam
|2.592
|2.604
|3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|1,80
|
|Çeyrek
|630
|638
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,62
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,19
|40,19
|-0,12
|
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