***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.07.2020 17:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13.maddesi 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 08/07/2020 olarak belirlenmiştir. İzahname tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856163
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,12
|Açılış
|: 395,87
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5873
|8,6304
|% 0,49
|
|Frank
|7,2504
|7,2941
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|11,62
|
|Altın Gr.
|396
|396
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|12,00
|
|Tam
|2.637
|2.650
|12,30
|
|Yarım
|1.281
|1.296
|6,00
|
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,00
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,20
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524