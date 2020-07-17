***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.07.2020 17:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) hükümlerine istinaden Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (Fon) izahnamesinin 10.9. maddesi uyarınca, Fon izahnamesinin 7.2 maddesi, 20/07/2020 tarihinden itibaren izahname tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860302
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,08
|Açılış
|: 399,52
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5833
|8,6263
|% -0,01
|
|Frank
|7,2802
|7,3240
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|12,57
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|19,10
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,70
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,60
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem