***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) hükümlerine istinaden Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (Fon) izahnamesinin 10.9. maddesi uyarınca, Fon izahnamesinin 7.2 maddesi, 20/07/2020 tarihinden itibaren izahname tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860302BIST