***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.07.2020 15:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13.maddesi 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24/07/2020 olarak belirlenmiştir. İzahname tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861377
BIST
17:02119.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.094,20
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:026,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:027,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:02413,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,35
|Açılış
|: 414,02
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|54.999.132
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.205.509
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.715.936
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.647.076
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.608
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|113.014.131
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|MEGAP
|4,10
|1.214.766
|% -6,18
|
|ARMDA
|25,68
|20.408.535
|% -4,96
|
|ASELS
|34,78
|1.654.794.148
|% 3,08
|
|THYAO
|11,90
|982.841.620
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,34
|982.666.555
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,22
|947.713.782
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,13
|685.119.903
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,34
|982.666.555
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,22
|947.713.782
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,13
|685.119.903
|% 0,32
|
|IHLGM
|1,75
|290.430.847
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,61
|426.257.355
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6799
|8,7235
|% -0,23
|
|Frank
|7,3615
|7,4059
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,44
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.749
|2.790
|31,00
|
|Tam
|2.771
|2.784
|15,50
|
|Yarım
|1.345
|1.362
|7,60
|
|Çeyrek
|675
|682
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,22
|
Seans Raporu
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17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1289, 53 artarak (% 0.96 ) 134, 993
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17:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DAGI, KENT
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17:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, EKGYO
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17:18XU100
Endeks 119, 217 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 16, 958.00 milyon TL de
-
17:18SRVGY
Yüzde 4.01 oranında artışla 19.97 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 004 adet işlem