***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13.maddesi 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24/07/2020 olarak belirlenmiştir. İzahname tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861387BIST