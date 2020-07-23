***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.07.2020 15:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13.maddesi 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24/07/2020 olarak belirlenmiştir. İzahname tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861381
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9544
En Düşük
7,9032
18:05416,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,41
|Açılış
|: 416,77
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,84
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|UFUK
|8,26
|667.961
|% 9,99
|
|GEDZA
|13,22
|9.082.256
|% 9,98
|
|QNBFL
|111,70
|8.912.543
|% 9,94
|
|QNBFB
|55,35
|24.411.448
|% 9,93
|
|BERA
|8,97
|69.582.806
|% 9,93
|
|IDEAS
|4,01
|620.990
|% -3,14
|
|ARDYZ
|32,48
|58.070.861
|% -2,87
|
|YKSLN
|12,30
|31.998.202
|% -2,07
|
|CASA
|22,56
|16.027
|% -1,31
|
|BAYRK
|6,89
|3.511.884
|% -1,29
|
|ARDYZ
|32,48
|58.070.861
|% -2,87
|
|CEOEM
|4,40
|7.557.342
|% 0,00
|
|BAYRK
|6,89
|3.511.884
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6964
|8,7400
|% -0,04
|
|Frank
|7,3591
|7,4035
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|22,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,70
|
|Tam
|2.785
|2.799
|30,40
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,90
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,40
|
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