***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.07.2020 15:46
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 13.maddesi 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24/07/2020 olarak belirlenmiştir. İzahname tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861386
BIST
17:18119.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 945,01
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:186,8507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:187,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9032
17:18414,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,85
|Açılış
|: 414,21
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.271.140
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.733.242
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|55.732.855
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.577.661
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|116.636.675
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ARMDA
|25,68
|20.482.368
|% -4,96
|
|ASELS
|34,72
|1.688.145.750
|% 2,90
|
|THYAO
|11,84
|1.006.087.395
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,33
|987.383.014
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|955.675.458
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,12
|694.870.794
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|987.383.014
|% -1,68
|
|ODAS
|2,82
|650.283.794
|% 4,44
|
|ISFIN
|4,21
|955.675.458
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,12
|694.870.794
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|292.327.350
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6793
|8,7228
|% -0,24
|
|Frank
|7,3605
|7,4049
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|12,95
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.698
|2.721
|22,90
|
|Tam
|2.779
|2.792
|23,50
|
|Yarım
|1.349
|1.366
|11,50
|
|Çeyrek
|677
|684
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
|
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