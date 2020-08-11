***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2020 09:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.1.3. Maddesi, III.52.1. sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının b bendi kapsamında EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867825
BIST
10:401.093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:407,3040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0337
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:408,5876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:40468,47
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -9,98
|Açılış
|: 468,79
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
468,71
BIST En Aktif Hisseler10:40
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|74.818.957
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.318.430
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,69
|527.994.150
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,01
|270.194.338
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,70
|165.076.364
|% 2,52
|
|BIMAS
|65,95
|139.294.930
|% 1,93
|
|SISE
|6,06
|138.510.493
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,01
|270.194.338
|% 1,52
|
|KARSN
|3,10
|136.524.481
|% 5,80
|
|TSKB
|1,10
|40.547.538
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,07
|63.580.658
|% 1,47
|
|GUSGR
|5,70
|165.076.364
|% 2,52
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3024
|7,3040
|% -0,46
|
|Euro
|8,5766
|8,5876
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,5101
|9,5578
|% -0,56
|
|Frank
|7,9424
|7,9902
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -0,58
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-24,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,18
|45,18
|0,19
|