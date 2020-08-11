***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2020 09:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.2. Maddesi, EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867833
BIST
10:411.093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:417,3074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:418,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:41469,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -9,42
|Açılış
|: 469,03
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler10:39
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|RTALB
|62,70
|74.149.760
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.316.966
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,69
|504.496.344
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,01
|266.616.280
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,72
|151.008.708
|% 2,88
|
|KARSN
|3,10
|134.406.769
|% 5,80
|
|BIMAS
|66,05
|131.840.101
|% 2,09
|
|EKGYO
|2,01
|266.616.280
|% 1,52
|
|KARSN
|3,10
|134.406.769
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,08
|62.518.788
|% 1,96
|
|ODAS
|2,31
|62.228.752
|% 2,67
|
|ASELS
|18,69
|504.496.344
|% 3,66
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3042
|7,3068
|% -0,42
|
|Euro
|8,5766
|8,5859
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,5096
|9,5573
|% -0,57
|
|Frank
|7,9425
|7,9903
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% -0,61
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|-29,98
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,27
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|
Seans Raporu
10:39
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