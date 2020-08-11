***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2020 09:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.2. Maddesi, EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867836
BIST
10:371.093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 17,68
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:377,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0314
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:378,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:37469,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -9,28
|Açılış
|: 469,17
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
468,80
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MEGAP
|3,70
|165.262
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|165.262
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|74.283.122
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.316.966
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,68
|515.384.269
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,00
|268.018.199
|% 1,01
|
|GUSGR
|5,73
|154.742.702
|% 3,06
|
|KARSN
|3,09
|135.313.131
|% 5,46
|
|BIMAS
|66,10
|133.082.344
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,00
|268.018.199
|% 1,01
|
|KARSN
|3,09
|135.313.131
|% 5,46
|
|TSKB
|1,11
|36.461.875
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,07
|63.345.684
|% 1,47
|
|ASELS
|18,68
|515.384.269
|% 3,61
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3014
|7,3063
|% -0,43
|
|Euro
|8,5718
|8,5819
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,5086
|9,5563
|% -0,58
|
|Frank
|7,9436
|7,9914
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9391
|1,9488
|% -0,60
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-22,52
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-8,51
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|0,09
|
Seans Raporu
10:37
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