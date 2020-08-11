***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2020 09:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.1.3. Maddesi, III.52.1. sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının b bendi kapsamında EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867828
BIST
10:571.092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 16,76
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:577,3052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:578,5974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:57468,76
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -9,69
|Açılış
|: 468,76
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:56
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.604.337
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.361.822
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,68
|564.823.674
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,02
|316.156.970
|% 2,02
|
|GUSGR
|5,72
|181.021.895
|% 2,88
|
|GARAN
|6,69
|162.949.398
|% 1,83
|
|SISE
|6,07
|162.012.214
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,02
|316.156.970
|% 2,02
|
|KARSN
|3,09
|141.607.596
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,08
|91.662.241
|% 1,96
|
|TSKB
|1,10
|42.139.070
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,72
|181.021.895
|% 2,88
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3011
|7,3048
|% -0,45
|
|Euro
|8,5754
|8,5852
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,5233
|9,5711
|% -0,42
|
|Frank
|7,9509
|7,9988
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9417
|1,9515
|% -0,46
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-31,95
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,81
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,25
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|0,34
|
Seans Raporu
10:56
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11:08KARSN
Yüzde 5.46 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 680, 953 adet işlem
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11:07OZBAL
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 487 adet işlem
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11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAL, KOZAA
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11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, ARCLK, TSKB
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11:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 6 artarak (% 1.78 ) 1, 004