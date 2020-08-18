***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2020 10:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020 09:54
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.2. Maddesi, EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869615
BIST
10:061.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.084
10:067,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:068,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0475
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:06475,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,92
|Açılış
|: 475,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|BURVA
|66,35
|1.152.300
|% 9,94
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|RALYH
|13,25
|1.692.794
|% -8,62
|
|QNBFB
|70,10
|301.500
|% -7,70
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|NETAS
|15,33
|144.256.245
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,93
|81.938.785
|% -1,68
|
|OYAKC
|7,65
|64.170.031
|% 0,00
|
|MPARK
|16,15
|42.705.759
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|40.692.663
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,93
|81.938.785
|% -1,68
|
|ODAS
|2,27
|40.692.663
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,06
|33.316.181
|% 0,00
|
|NTHOL
|2,14
|23.411.948
|% 0,00
|
|OZBAL
|3,77
|37.179.121
|% -0,26
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3914
|7,3946
|% 0,15
|
|Euro
|8,7951
|8,7997
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7013
|9,7499
|% 0,68
|
|Frank
|8,1418
|8,1908
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9667
|1,9766
|% 0,32
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|14,98
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,70
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,01
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,15
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,23
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