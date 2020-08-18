***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2020 10:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020 09:54
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.2. Maddesi, EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869617
BIST
10:021.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.089
En Düşük
1.084
10:027,3942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:028,8008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:02476,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,21
|Açılış
|: 476,05
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|BURVA
|66,35
|1.152.300
|% 9,94
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|RALYH
|13,59
|2.413.615
|% -6,28
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|MRSHL
|132,60
|231.966
|% -5,29
|
|RTALB
|55,40
|63.001.345
|% 6,54
|
|ASELS
|17,85
|27.742.978
|% 0,06
|
|BIMAS
|67,55
|25.297.205
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,92
|21.608.988
|% -0,52
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|EKGYO
|1,92
|21.608.988
|% -0,52
|
|TSKB
|1,09
|11.058.347
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|14.304.808
|% -0,70
|
|CEMAS
|1,54
|6.582.349
|% 0,00
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3920
|7,3942
|% 0,14
|
|Euro
|8,7944
|8,8008
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,7025
|9,7512
|% 0,69
|
|Frank
|8,1414
|8,1905
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9667
|1,9766
|% 0,32
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|17,80
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,52
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,04
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,20
|