***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.08.2020 10:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020 09:54
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesinin 7.1.3. Maddesi, III.52.1. sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının b bendi kapsamında EK'teki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869608
BIST
14:411.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:417,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:418,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0515
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8080
En Düşük
8,7426
14:41477,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,16
|Açılış
|: 477,00
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:41
|RTALB
|57,20
|661.172.720
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.704.128
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.421.963
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.277.633
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,16
|166.602.440
|% -7,56
|
|GARAN
|7,08
|859.360.143
|% 1,72
|
|RTALB
|57,20
|661.172.720
|% 10,00
|
|ASELS
|17,87
|496.627.710
|% 0,17
|
|GUSGR
|5,87
|494.284.839
|% 5,20
|
|KRDMD
|2,85
|367.337.389
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|367.337.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|244.168.288
|% -0,52
|
|GARAN
|7,08
|859.360.143
|% 1,72
|
|GUSGR
|5,87
|494.284.839
|% 5,20
|
|CEMAS
|1,60
|115.806.764
|% 3,90
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3937
|7,3982
|% 0,20
|
|Euro
|8,8026
|8,8080
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7088
|9,7575
|% 0,75
|
|Frank
|8,1333
|8,1823
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,27
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|17,89
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,09
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.149
|3.229
|28,64
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|13,85
|
|Çeyrek
|763
|781
|6,92
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,20
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,10
|