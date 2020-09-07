***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.09.2020 12:14
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesinde yapılan değişiklikler bildirim EK'inde sunulmuştur. SPK onayına istinaden
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873501
BIST
15:011.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:017,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:018,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:01462,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 462,98
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.178.458
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.099.745
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,60
|2.890.408
|% -8,06
|
|TURSG
|6,13
|683.566.837
|% 3,03
|
|FENER
|40,62
|651.367.680
|% 9,72
|
|SISE
|6,31
|647.869.563
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,82
|559.852.986
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,71
|387.209.284
|% 3,06
|
|EKGYO
|1,82
|559.852.986
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|259.427.382
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|683.566.837
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,71
|387.209.284
|% 3,06
|
|SISE
|6,31
|647.869.563
|% 0,80
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4565
|7,4606
|% 0,37
|
|Euro
|8,8164
|8,8229
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7955
|9,8446
|% -0,47
|
|Frank
|8,1310
|8,1800
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|