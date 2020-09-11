***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III.52.1.) 13. maddesi 2/b bendi uyarınca 14/09/2020 tarihi itibariyle izahname tadil metninde (EK) belirtilen değişiklikler yürürlüğe girecektir.Yatırımcılarımıza Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874588BIST