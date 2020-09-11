***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III.52.1.) 13. maddesi 2/b bendi uyarınca 14/09/2020 tarihi itibariyle izahname tadil metninde (EK) belirtilen değişiklikler yürürlüğe girecektir.
Yatırımcılarımıza Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874592
BIST
12:381.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:387,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:388,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0673
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8727
En Düşük
8,7908
12:38467,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:38
|DNISI
|6,82
|2.018.318
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|77.734.037
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.444.044
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.972.392
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.168.878
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.747.323
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|539.813.202
|% 1,77
|
|PETKM
|4,20
|431.459.175
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,52
|390.837.245
|% 4,83
|
|SKBNK
|1,54
|380.285.284
|% 1,99
|
|PGSUS
|47,42
|346.619.216
|% 3,09
|
|IHLGM
|1,52
|390.837.245
|% 4,83
|
|SKBNK
|1,54
|380.285.284
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|244.576.177
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|244.692.776
|% 3,20
|
|PETKM
|4,20
|431.459.175
|% -1,41
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4677
|7,4702
|% 0,29
|
|Euro
|8,8667
|8,8727
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,5237
|9,5715
|% 0,12
|
|Frank
|8,1883
|8,2377
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9855
|1,9955
|% 0,29
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,38
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,38
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|-0,04
|