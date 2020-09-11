***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III.52.1.) 13. maddesi 2/b bendi uyarınca 14/09/2020 tarihi itibariyle izahname tadil metninde (EK) belirtilen değişiklikler yürürlüğe girecektir.
Yatırımcılarımıza Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874596
BIST
12:331.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:337,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:338,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8684
En Düşük
8,7908
12:33467,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 467,23
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:33
|DNISI
|6,82
|2.007.201
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|73.261.845
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.319.892
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.951.564
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.069.213
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.670.109
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,96
|537.534.637
|% 1,86
|
|PETKM
|4,21
|427.294.213
|% -1,17
|
|IHLGM
|1,53
|388.870.498
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,55
|380.123.546
|% 2,65
|
|PGSUS
|47,48
|345.441.774
|% 3,22
|
|IHLGM
|1,53
|388.870.498
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,55
|380.123.546
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|244.452.818
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,28
|239.807.481
|% 2,40
|
|PETKM
|4,21
|427.294.213
|% -1,17
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4657
|7,4676
|% 0,25
|
|Euro
|8,8629
|8,8684
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,5239
|9,5716
|% 0,12
|
|Frank
|8,1830
|8,2323
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9848
|1,9947
|% 0,25
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|-19,97
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,66
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|
Seans Raporu
12:33
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-
12:47XU100
Endeks seansı %0, 26 değişimle 1102 puandan
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, HALKB
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 92 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, TACTR, UZERB, SODSN, TKURU, ISBIR, EMNIS