***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.01.2021 10:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.01.2021 tarih E-12233903-310.04-169 sayılı yazısına istinaden Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünün, takip edilen Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yöntemi yerine Endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulması yöntemine geçilmiştir. Değişikliklere ilişkin detaylar bildirim ekindeki izahname tadil metninde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903839
BIST
10:401.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -18,00
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:407,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4233
En Düşük
7,3627
10:409,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0283
En Düşük
8,9597
10:40443,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 443,02
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.592.203
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.114.788
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.888.726
|% 9,84
|
|CELHA
|20,30
|1.227.537
|% -8,31
|
|SNGYO
|4,64
|17.267.305
|% -7,94
|
|OYAYO
|9,69
|3.958.941
|% -7,89
|
|PSDTC
|34,30
|4.726.935
|% -6,69
|
|PSDTC
|34,30
|4.726.935
|% -6,69
|
|KARSN
|4,73
|384.453.702
|% 3,96
|
|GARAN
|9,89
|279.020.472
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,49
|228.705.230
|% -0,80
|
|SISE
|7,75
|224.725.366
|% -1,77
|
|KRDMD
|6,95
|214.505.375
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,49
|228.705.230
|% -0,80
|
|KARSN
|4,73
|384.453.702
|% 3,96
|
|TSKB
|1,95
|141.022.916
|% 0,52
|
|HLGYO
|4,00
|211.792.417
|% 3,36
|
|SKBNK
|1,59
|80.065.847
|% 0,00
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4187
|7,4216
|% 0,73
|
|Euro
|9,0217
|9,0282
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,0965
|10,1472
|% 0,05
|
|Frank
|8,3290
|8,3792
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9686
|1,9785
|% 0,53
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-8,18
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,52
|