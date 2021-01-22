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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

22.01.2021 10:54



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 13.01.2021 tarih E-12233903-310.04-169 sayılı yazısına istinaden  Ziraat Portföy Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu portföyünün,  takip edilen Endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yöntemi yerine Endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulması yöntemine geçilmiştir. Değişikliklere ilişkin detaylar bildirim ekindeki izahname tadil metninde sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903841


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