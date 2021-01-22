ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

BIST En Aktif Hisseler11:15
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,4303
|7,4330
|% 0,88
|Euro
|9,0405
|9,0453
|% 0,78
|Sterlin
|10,1200
|10,1707
|% 0,29
|Frank
|8,3521
|8,4024
|% 0,72
|Riyal
|1,9744
|1,9843
|% 0,82
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|Altın Gr.
|445
|445
|1,95
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,49
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,06
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,82
Seans Raporu 11:15
- 11:26AVHOL Yüzde -4.38 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 389 adet işlem
- 11:25PSDTC Yüzde -4.46 oranında düşüşle 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 769 adet işlem
- 11:25PSDTC Yüzde -4.46 oranında düşüşle 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 769 adet işlem
- 11:24AVHOL Yüzde -5.04 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 235 adet işlem
- 11:23XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 65 kaybederek (% -1.00 ) 1, 649