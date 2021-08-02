***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-305.04-8925 sayılı yazısı ile izahname değişikliğine gidilmiş olup söz konusu değişiklikleri içeren onaylı izahname tadil metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954026BIST