***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.08.2021 09:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.07.2021 tarih ve E-12233903-305.04-8925 sayılı yazısı ile izahname değişikliğine gidilmiş olup söz konusu değişiklikleri içeren onaylı izahname tadil metni bildirim Ek'inde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954028
BIST
10:161.401
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|KTSKR
|24,22
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|SELVA
|8,89
|14.121.121
|% 8,81
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|IDGYO
|3,25
|12.604.044
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|CEOEM
|9,31
|11.590.941
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|TSGYO
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|HURGZ
|1,57
|8.346.136
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|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
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|MEDTR
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|109.006
|% -4,90
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|KARSN
|4,35
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|% -4,81
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|EUKYO
|6,86
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|KARSN
|4,35
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|% -4,81
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|GARAN
|8,53
|64.614.077
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|YKBNK
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|61.660.962
|% 0,00
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|ASELS
|15,69
|55.495.740
|% 1,16
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|EREGL
|20,02
|43.784.830
|% 0,10
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|YKBNK
|2,39
|61.660.962
|% 0,00
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|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
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|EKGYO
|1,82
|42.923.928
|% 0,00
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|ODAS
|1,34
|29.430.660
|% 0,43
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|CEMAS
|1,33
|29.816.739
|% 0,76
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|Alış
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|Dolar
|8,4377
|8,4419
|% 0,05
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|Euro
|10,0194
|10,0385
|% 0,02
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|Sterlin
|11,7290
|11,7878
|% 0,28
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|Frank
|9,2925
|9,3484
|% 0,15
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|Riyal
|2,2464
|2,2577
|% 0,15
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|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-5,59
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|Altın Gr.
|491
|491
|-1,06
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|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
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|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
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|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
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|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
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|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
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|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,74
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