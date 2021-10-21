***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.10.2021 16:38
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamanin 6. maddesinde satışa başlangıç tarihi 25.10.2021 olarak belirtilmiştir. Bunun haricinde bir değişiklik yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971702
BIST
16:431.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,51
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
16:439,4589
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 0,2471
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
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9,4923
En Düşük
9,1938
16:4311,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2843
|Açılış
|: 10,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
16:43541,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 14,19
|Açılış
|: 541,98
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:43
|EDIP
|3,92
|51.335.726
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.087
|% 9,62
|
|OLMK
|7,69
|7.734.436
|% 9,23
|
|FROTO
|191,70
|1.394.770.955
|% 8,43
|
|DOBUR
|36,70
|7.667.936
|% 7,94
|
|FADE
|8,60
|300.500.476
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,65
|170.653.240
|% -8,52
|
|ERSU
|4,65
|71.532.717
|% -8,28
|
|MERIT
|27,32
|26.540.195
|% -6,69
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|GARAN
|8,97
|3.231.168.357
|% -1,54
|
|FROTO
|191,70
|1.394.770.955
|% 8,43
|
|THYAO
|13,94
|1.228.502.887
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,47
|1.054.112.911
|% 0,41
|
|SASA
|27,68
|1.014.708.056
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,47
|1.054.112.911
|% 0,41
|
|GARAN
|8,97
|3.231.168.357
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,93
|667.124.358
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,26
|987.411.046
|% 1,40
|
|TSKB
|1,25
|157.579.138
|% 2,46
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4526
|9,4589
|% 2,68
|
|Euro
|11,0184
|11,0345
|% 2,64
|
|Sterlin
|13,0059
|13,0711
|% 2,45
|
|Frank
|10,2528
|10,3145
|% 2,70
|
|Riyal
|2,5102
|2,5228
|% 2,52
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,59
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,58
|
|Cumhuriyet
|3.575
|3.629
|75,00
|
|Tam
|3.555
|3.645
|73,96
|
|Yarım
|1.718
|1.763
|35,78
|
|Çeyrek
|862
|882
|17,89
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-1,01
|
Seans Raporu
16:43
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16:57FROTO
Yüzde 8.43 oranında artışla 191.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 583, 508 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 20, 973.00 milyon TL de
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16:56DMSAS
Yüzde 7.31 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 251, 442 adet işlem
-
16:55EPLAS
Yüzde 6.67 oranında artışla 24.64 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 788 adet işlem
-
16:54OLMK
Yüzde 8.95 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 087 adet işlem