***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahnamanin 6. maddesinde satışa başlangıç tarihi 25.10.2021 olarak belirtilmiştir. Bunun haricinde bir değişiklik yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971702BIST