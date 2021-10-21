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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

21.10.2021 16:38



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamanin 6. maddesinde satışa başlangıç tarihi 25.10.2021 olarak belirtilmiştir. Bunun haricinde bir değişiklik yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971702


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Yarım 1.718 1.763 35,78  
Çeyrek 862 882 17,89  
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