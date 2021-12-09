***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 12:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 13. maddesinin 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda Fon'un Kurucu yöneticileri ve Fon Müdürü değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982306
BIST
14:162.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 38,75
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:1613,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0883
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
14:1615,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0626
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:16789,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,49
|Açılış
|: 789,32
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:14
|NIBAS
|11,44
|44.010.233
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.776.048
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.515.168
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,79
|3.165.259.139
|% 6,04
|
|KRDMD
|10,79
|2.416.093.090
|% 9,21
|
|THYAO
|21,20
|2.300.462.416
|% 4,02
|
|GARAN
|12,03
|1.864.723.796
|% 0,42
|
|ASELS
|24,66
|1.439.280.956
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,54
|789.985.190
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|970.833.272
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,79
|2.416.093.090
|% 9,21
|
|SISE
|15,79
|3.165.259.139
|% 6,04
|
|GARAN
|12,03
|1.864.723.796
|% 0,42
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7649
|13,7729
|% 0,63
|
|Euro
|15,5952
|15,6103
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,0879
|18,1787
|% 0,37
|
|Frank
|14,8613
|14,9509
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6573
|3,6756
|% 0,68
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,98
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|23,00
|
|Tam
|5.195
|5.327
|18,29
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|8,84
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,54
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:28TKFEN
Yüzde 5.73 oranında artışla 23.24 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 296, 377 adet işlem
-
14:27TKFEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 270, 762 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, DOHOL
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, TKFEN
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 16 artarak (% 2.09 ) 1, 816