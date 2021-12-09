***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 12:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 13. maddesinin 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda Fon'un Kurucu yöneticileri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982326
BIST
14:482.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 32,25
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:4813,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1101
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:4815,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6472
En Düşük
15,4514
14:48788,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,46
|Açılış
|: 788,71
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:46
|NIBAS
|11,44
|44.040.011
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.788.435
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.828.106
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,77
|3.302.821.761
|% 5,91
|
|KRDMD
|10,76
|2.506.860.771
|% 8,91
|
|THYAO
|21,18
|2.428.217.678
|% 3,93
|
|GARAN
|12,01
|1.934.790.259
|% 0,25
|
|ASELS
|24,64
|1.512.381.373
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,53
|848.468.959
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,67
|1.034.819.887
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,76
|2.506.860.771
|% 8,91
|
|SISE
|15,77
|3.302.821.761
|% 5,91
|
|GARAN
|12,01
|1.934.790.259
|% 0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7922
|13,7981
|% 0,81
|
|Euro
|15,6241
|15,6389
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,1125
|18,2033
|% 0,50
|
|Frank
|14,8736
|14,9632
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6609
|3,6792
|% 0,78
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,53
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,16
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:59ULUSE
Yüzde 6.16 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 348 adet işlem
-
14:57OSMEN
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 216, 381 adet işlem
-
14:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 92 artarak (% 1.74 ) 1, 810
-
14:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, RNPOL, KLNMA, OSMEN, RALYH, POLTK, NIBAS, ORMA, ISBIR, DOBUR
-
14:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, CRDFA, QNBFL, BASCM, UTPYA, QNBFB, MMCAS