***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2021 12:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 13. maddesinin 2/b bendi uyarınca fon izahnamesinde değişikliğe gidilmiş olup bu kapsamda Fon'un Kurucu yöneticileri ve Fon Müdürü değişt
13:182.047
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 42,65
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:1813,7426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0553
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:1815,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0374
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:18787,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,20
|Açılış
|: 786,45
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:18
|NIBAS
|11,44
|43.576.531
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.676.948
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|424.621.742
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.413.402
|% -9,88
|
|SISE
|15,87
|2.769.232.634
|% 6,58
|
|KRDMD
|10,79
|2.206.368.703
|% 9,21
|
|THYAO
|21,30
|1.950.242.446
|% 4,51
|
|GARAN
|12,03
|1.671.440.740
|% 0,42
|
|ASELS
|24,72
|1.283.202.369
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,55
|763.463.187
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|831.163.041
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.206.368.703
|% 9,21
|
|SISE
|15,87
|2.769.232.634
|% 6,58
|
|GARAN
|12,03
|1.671.440.740
|% 0,42
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7409
|13,7426
|% 0,40
|
|Euro
|15,5677
|15,5872
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,0889
|18,1796
|% 0,37
|
|Frank
|14,8546
|14,9441
|% 0,38
|
|Riyal
|3,6516
|3,6699
|% 0,53
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,37
|
|Altın Gr.
|786
|786
|1,61
|
|Cumhuriyet
|5.210
|5.289
|13,00
|
|Tam
|5.187
|5.318
|9,61
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|4,64
|
|Çeyrek
|1.257
|1.286
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,54
|